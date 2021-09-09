"Уже не верил, что забьем, потому что у Тецла было два момента. Было и попадание в штангу. Слава богу, мы сравняли последним ударом. Не думаю, что мы провели плохой матч.

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Мне понравился первый тайм. Жаль, что мы не рискнули. Во второй половине мы прибавили в темпе, больше прессинговали, создавали проблемы для Украины. Били по воротам, которые все-таки вскрыли последним ударом", – цитирует Выдру Футбольная федерация Чехии.

Напомним, пропустив в середине первого тайма, чехи сумели отыграться на последней добавленной минуте и спасли ничью в матче с украинцами.

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