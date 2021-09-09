"Вже не вірив, що заб'ємо, тому що у Тецла було два моменти. Було і влучання у штангу. Слава богу, ми зрівняли останнім ударом. Не думаю, що ми провели поганий матч.

Чехія – Україна: Шилгави розхвалив свою команду за нічию з "синьо-жовтими"

Мені сподобався перший тайм. Шкода, що ми не ризикнули. У другій половині ми додали в темпі, більше пресингували, створювали проблеми для України. Били по воротах, які таки розпакували останнім ударом", – цитує Видру Футбольна федерація Чехії.

Нагадаємо, пропустивши в середині першого тайму, чехи зуміли відігратись на останній доданій хвилині і врятували нічию у матчі з українцями.

Чехія – Україна: Петраков заслужено втрачає першу перемогу – сумні перспективи збірної, 5 дебютантів і фірмовий провал