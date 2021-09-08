Это пятая встреча в истории противостояния команд. Украинцы побеждали дважды, чехи – только раз. Матч, как и онлайн-трансляция Чехия – Украина на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Обе сборные застолбили за собой вторые места в своих группах отбора ЧМ-2022, практически не имея шансов без дополнительных поединков плей-офф пробиться на Мундиаль. Украина не проиграла ни разу, но и не побеждала за 5 туров. Чехия за этот же игровой промежуток набрала на 2 очка больше, хотя и дважды уступила. В родных стенах команда Шилгавого не знала горечи поражений в 5 играх подряд, то есть ни разу с нынешним тренером. Петраков же стартовал с двух ничьих в квалификации. Для обоих тренеров отчетная дуэль – возможность прежде всего проверить резервы.

Чехия – Украина: онлайн-трансляция матча

Зинченко заварил потасовку на старте игры. Александр грубо влетел в ногу чеха. Хорошо еще, что только желтая, а легионер из Манчестер Сити что-то там рассказывает судье. Подача со стандарта оказалась пожарной. Центральный защитник, дебютант Сирота, и вратарь Бойко пролетели мимо мяча, а Соучек и компания не сумели воспользоваться подарком. На 8 минуте Кривцов пропустил за уши длинный пас из чужой половины. Тецл обыграл Бойко и вырезал с острого угла. Кривцов исправился и выбил с линии, едва не загнав снаряд в свои ворота – штанга!

Чехия – Украина – видео гола

Классно прессингуют хозяева. Мгновенный отбор и навес во вратарскую. Садилек пробил без помех, но простил. Обмен ударами на старте встречи. Лучше такая игра дается чехам, которые и мячом больше владеют, и ударами беспокоят, чего вообще не скажешь о нашей команде в первые 20 с лишним минут. Спокойненько разыгрывают чехи в штрафной украинцев. Макаренко страхует, но Кривцов снова привозит, идет беспрепятственная скидка под удар – выше. Еще и еще работает одна и та же "схема". Наши под прессингом сводят все к дальней передаче от своей штрафной. Идет перехват и быстрый удар (5:0 уже).

Только "сине-желтые" более организованно вышли в атаку через короткий пас, пришел первый удар. И сразу голевой! Зинченко вырезал вперед на ход Тымчику. Защитник Динамо неудачно прострелил, но получился перевод на противоположный фланг. Фулбек Шахтера, дебютант главной сборной, молодежный чемпион мира Корниенко подработал и расстрелял голкипера. На этот раз усилия Тымчика справа поддерживает Ярмоленко. В штрафной на подачу ждут трое украинцев, там же Корниенко, который играет чуть ли не крайнего форварда (выше даже Зубкова), но навес не слишком нацелен.

Ярмоленко издевательски легко качнул защитника, а вот удару с левой не хватило силы – вратарь просто размялся. Заброс с того же правого края, закидушка от Сикана. Зинченко ворвался в штрафную и с лета бабахнул. Выше. Сикан бросает за спины, Ярмоленко понимает, что в офсайде, так что игнорирует этот пас, но что было дальше! Тымчик рывком оставляет далеко позади слишком уж медленного чеха и пробивает с вратарской. Что-то среднее между ударом и прострелом, круглый летит прямо в руки голкипера. Чехия ответила впервые за 10 минут. Крал без опеки пробил метров с 22, не слишком сильно и проблемно для Бойко.

Тецл набросил с левого фланга, Бойко потянул удар в упор, а Корниенко и Сирота подстраховали на линии ворот. Десятиминутками доминирования обмениваются соперники. У нас, правда, только один такой период после гола, который стал неким нокдауном для хозяев. Кривцов после навеса сбрасывает в центр, в сотый раз за сегодня никто из украинцев не играет на подборе, но с прицелом у чехов что-то не то. По ударам (10:3) и по игре ощутимое преимущество Чехии, но по попаданиям в створ 2:2. Достаточно халявное преимущество наших ребят.

В перерыве Соболь заменил Кривцова. Прогнозируемо, самый опытный защитник сборной привозил больше всего проблем. Не избежал ошибок и Эдуард. Выйдя на традиционное для Миколенко у Петракова место левого центрбека, Соболь отбросил назад так, что только реакция Бойко сорвала выход один на один. В стиле Зинченко Садилек грубо врезался в Макаренко, также желтая - судья последователен. Чехия ответила 5 заменами до 61 минуты. Петраков выпустил еще и Яремчука и Шапаренко на 56-й вместо Сикана и Макаренко.

Первая нормальная атака Украины после перерыва аж на 64 минуте. Перехват в центре поля, Ярмоленко разгоняет атаку с преимуществом 4 против 2. Зубков мог бить сам, но решил разыграть с пасом на пустые ворота. Слишком сильно – Яремчук и еще один игрок не успели замкнуть дальнюю штангу. Четвертый дебютант главной сборной (после Корниенко, Сироты и Качарабы). Это Булеца на 64-й заменил Зубкова. Свежий воспитанник Динамо, играющий в аренде за Зарю (еще один молодежный чемпион мира из команды Петракова), позволил Цоуфалу спокойно навесить. Тецл пробивал без всякой опеки – снова стойка!

То Соучек врежет по ноге Зинченко, то новоиспеченный партнер Ярмоленко Крал пройдется по пятке Андрея. Вот такие разборки с акцентом на АПЛ и Вест Хэм! Кочергин также дебютирует. Владислав на 76 меняет Ярмолу, который передает капитанскую повязку Зинченко. Булеца дважды не самые лучшие решение принимал в острых контрвыпадах. Заблокированный удар и пас в офсайд. Прострел с фланга Тымчика и Кочергина, Качараба контролирует своего игрока, но развернуться и пробить позволяет – выше.

Гложек рулеткой Зидана прошел Шапаренко, Кочергина и Тымчика. Хорошо, что в штрафной подстраховал Качараба. Угловые на удивление ничего не приносят хозяевам. Долгое вертикальное вбрасывание аута. Сирота слишком уж долго думал и заносил ногу под вынос, намного более резкий Садилек перехватил и спокойно пробил мимо Соболя. Бойко откровенно выручает! Украина заставляет чехов преимущественно прибегать к дальним ударам. Но один из таких ударов на последней секунде приносит ничью. Соболь слабовато выбил, форвард Бернли Выдра поблагодарил – идеальный выстрел в девятку.