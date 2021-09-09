"Я доволен результатом. Мы рады, что забили. Хотя и на последних секундах. Мы заслужили это. Наша команда хорошо играла против сильного соперника.

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Мне кажется, что сегодня у нас было больше возможностей забить. Надеюсь, что в будущем все наши нападающие будут показывать лучший результат.

Мне также понравился темп игры. Следующие матчи тоже будут проходить в таком ключе. Команда привыкает к этому. Против Беларуси был тяжелый матч, но свои очки мы взяли. С Бельгией это не получилось. Сегодня я бы хотел похвалить нашу команду за игру с Украиной. За то, как футболисты к ней отнеслись", – сказал Шилгавы на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, пропустив в середине первого тайма, чехи сумели отыграться на последней добавленной минуте и спасли ничью в матче с украинцами.

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