Один из кандидатов на пост президента Барселоны Жорди Фарре имеет специфические предвыборные обещания для сосиос каталонского клуба.

Те партнеры клуба, которые проголосуют на выборах президента Барселоны за Фарре, могут рассчитывать на бесплатные татуировки клубного логотипа и пиццу от Фабиана Мартина, лучшего повара мира в этой дисциплине, информирует Marca.

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Также кандидат в президенты пообещал автоматическое продление контракта с Лионелем Месси 25 января в случае своей победы в голосовании.

Отметим, что выборы президента Барселоны состоятся 24 января 2021 года. Предыдущий глава клуба Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку осенью после громкого конфликта с Лионелем Месси.

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