Жоан Лапорта не гнушается никакиих методов для своего успеха на предстоящих выборах президента Барселоны.

Одиозный кандидат решил потроллить Реал, чтобы получить больше симпатий болельщиков "блаугранас", сообщает Marca.

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Лапорта вывесил огромный агитационный плакат со своим изображением и надписью "Хочу увидеть вас снова". Казалось бы, ничего страшного, но есть один нюанс. В 100 метрах от "портрета" Лапорты происходит реконструкция стадиона Реала, и поклонникам мадридцев точно не понравится такое соседство. Зато фанаты Барселоны оценят троллинг заклятого врага.

Напомним, выборы нового президента Барселоны запланированы на 24 января 2021-го. Лапорта уже имеет опыт успешных гонок в 2003 и 2006 годах.

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