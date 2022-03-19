"Украинцы, мы с вами мыслями. Помните, вы можете положиться на нас. Держитесь, победим вместе.

Левандовски, Маттеус, Клинсманн и другие звезды Бундеслиги записали видеообращение для Украины

Пришли к нам очень трудные времена, спорт отошел на второй план. Вы не сами. Война – это не выход для решения политических проблем. Каждый народ имеет право на независимость.

Наши сердца вместе с теми, кто стал жертвой этой войны. Мы солидарны с Украиной. После каждой бури выходит солнце. Мы поддерживаем украинских спортсменов. Украина, мы с тобой, мы тебя поддерживаем. Мы осуждаем действия России. Что бы с вами ни происходило, мы с вами. Мы с вами, братья и сестры из Украины.

Свободный мир, свободная Польша не оставят свободную Украину. Не сдавайтесь, мы с вами. Наши двери широко открыты для вас. Вы выиграете этот самый трудный в вашей жизни матч. Вы не одни", – говорится в видеообращении.

Участие в акции приняли форвард Баварии Роберт Левандовски, голкипер сборной Польши Гжегож Сандомерский, испанский форвард Шленска Эрик Эспозито, двукратная олимпийская медалистка по гребле Агнешка Кобус, теннисист Мариуш Фирстенберг и многие другие.

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