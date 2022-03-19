"Война и страдания в Украине глубоко нас встревожили. До сих пор шокирован от кадров из Украины. Будущее украинцев беспокоит всех нас, поэтому мы делаем пожертвования. Наши мысли с невинными людьми. Ситуация в Украине – это человеческая катастрофа. Именно поэтому Немецкий футбольный союз начал сбор средств. Война в Украине касается каждого из нас. Помогай, где можешь. Каждый может помочь, давайте делать это вместе. Любым удобным способом.

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Ненависть и война – не выход. Футбол стоит за мир и диалог. Люди в Украине нуждаются в нашей помощи сейчас! Украина, ты сейчас в наших мыслях и сердцах. Им нужна наша помощь, поэтому я сделал пожертвование. Присоединяйтесь. Вместе за Украину. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Всем большое спасибо", – совместное видеообращение Левандовски, Маттеуса, Клинсманна и других знаковых представителей Бундеслиги.

Напомним, 24 февраля Россия начала подлое вторжение на территорию Украины. Наши защитники дают достойный отпор врагу, а западные партнеры санкциями уничтожают и без того нищую экономику орды.

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