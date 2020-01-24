"Хочу запросити тих гравців, які зможуть підсилити Арсенал": Артета – про перемовини з Шахтарем щодо Матвієнка

Наставник Арсенала Мікель Артета не підтвердив, але й не спростував інтерес "канонірів" до захисника Шахтаря та збірної України Миколи Матвієнка.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про бажання Шахтаря отримати за Матвієнка 35 млн євро. Арсенал готовий виплатити трохи меншу суму та начебто прагне взяти українця в оренду з обов'язком викупу влітку.

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На сьогоднішній прес-конференції перед поєдинком Кубка Англії проти Борнмута Мікель Артета відмовився коментувати інформацію про інтерес "канонірів" до захисника Шахтаря.

"Наразі я не хочу обговорювати будь-які чутки щодо наших трансферів. Це внутрішні справи Арсенала. Коли у нас з'являться свіжі новини з цього приводу, ви неодмінно про них дізнаєтеся.

Арсенал дійсно має певні проблеми в захисті після травми Чемберса, у нас є певний брак на цій позиції. Крім захисту, у нас є й інші ланки, які потребують підсилення. Побачимо, що буде відбуватися на трансферному ринку. Зимове вікно зазвичай доволі складне, тому я хочу запросити лише тих гравців, які дійсно зможуть підсилити Арсенал", – цитує Артету Football.London.

Контракт Матвієнка з Шахтарем чинний до літа 2021 року. В поточному сезоні захисник збірної України зіграв за донецький клуб 21 матч у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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