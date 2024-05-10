Очередной тур Бундеслиги в пятницу, 10 мая, открывал поединок между Аугсбургом и Штутгартом. Обе команды имели свои цели на эту дуэль: "фуггеры" продолжают мечтать о еврокубках, тогда как швабы ведут ожесточенную войну с Баварией за второе место.

Звезда Баварии рискует пропустить Евро-2024 – Тухель "сглазил" ему перед полуфиналом ЛЧ против Реала

Первый тайм прошел при солидном преимуществе гостей, которые не позволили сопернику нанести хотя бы один удар в створ своих ворот. В свою очередь сами могли уже в начале встречи забивать – Фюрих из пределов штрафной пробил мимо стойки. В середине тайма лишь мастерство Коубека спасло баварцев после выстрела Ундава. Вскоре фортуна снова отвернулась от гостей – Левелинг попал в левую стойку.

Сразу после перерыва Штутгарт вышел вперед – Гирасси получил заброс за спины защитников, опередил опекунов и успел протолкнуть сферу мимо голкипера. Почти весь тайм прошел без моментов, лишь в конце встречи Коубек снова спас после удара Вамангитуки с острого угла. Уже в следующей атаке Нюбель стал героем эпизода, хотя через мгновение арбитр свистнул офсайд.

Победа принесла Штутгарту 70 баллов и позволила подняться на вторую строчку турнирной таблицы – у Баварии на 1 пункт меньше. Интересно, что последний раз Штутгарт мог похвастаться 70-ю очками в сезоне 2006/07 – больше баллов команда не набирала ни разу в своей истории, поэтому даже ничья в последнем матче с Боруссией М позволит швабам обновить клубный рекорд.

"Скрипник тут на слуху": українець став капітаном у Вердері, його справи веде зірка Бундесліги, дзвінок від Краснікова