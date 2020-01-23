Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидера

Андрей Шевченко рискует получить серьезную головную боль перед финальной частью Евро-2020. "Футбол 24" анализирует, кто из украинских нападающих может получить шанс в национальной команде, учитывая проблемы Романа Яремчука и Артема Беседина.

До старта чемпионата Европы-2020 осталось менее 5-ти месяцев. Сборная Украины уверенно квалифицировалась на континентальное первенство с первого места группы, опередив Сербию и Португалию, которая является действующим чемпионом Европы. Однако, сейчас перед тренерским штабом Андрея Шевченко может возникнуть серьезная проблема, ведь "сине-желтые" рискуют потерять сразу двух исполнителей на позицию центрального нападающего.

Роман Яремчук, который стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на Евро-2020, вынужден был перенести операцию из-за проблем с ахиллом. По предварительным прогнозам, нападающему Гента для восстановления понадобится примерно 3 месяца, но не стоит преждевременно радоваться. Повреждения ахилла является крайне неприятными для футболистов и требуют тщательного лечения – тот же Андрей Ярмоленко не даст соврать, ведь почти весь прошлый сезон он пропустил именно из-за похожей травмы. Правда, тогда вингеру Вест Хэма диагностировали разрыв связок, тогда как у Яремчука ситуация несколько лучше.

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Напомним, Яремчук в отборе к Евро-2020 был основным нападающим "сине-желтых" и забил 4 гола. Стиль игры Романа можно считать идеальным для команды Шевченко, поэтому, без сомнения, именно он должен стать первой опцией на позицию центрфорварда. Тем более, с учетом роскошного сезона в составе Гента, за который 24-летний уроженец Львова успел отличиться сразу 17-ю точными ударами. Чемпионат Европы должен стать своеобразной платформой для Яремчука, которым уже интересуются клубы из ведущих чемпионатов. Сейчас участие Романа в матчах Евро оказалось под определенным вопросом, но, конечно, мы желаем форварду скорейшего выздоровления и набрать оптимальную форму.

Кроме Яремчука, проблемы возникли у Артема Беседина, но здесь ситуация куда серьезнее. Форвард Динамо отстранен от футбола за, вероятно, проваленный допинг-тест после поединка Лиги Европы. При наихудшем сценарии Беседин получит дисквалификацию на несколько лет, но даже 6 месяцев отстранения перечеркнет его шансы на участие в поединках Евро. Решение УЕФА по этому делу ожидается в конце февраля. К слову, именно гол Артема на последних секундах матча в Сербии позволил Украине избежать поражения и гарантировать себе место в первой корзине при жеребьевке финальной части чемпионата.

Поэтому Андрей Шевченко просто обязан на всякий случай задуматься над альтернативными вариантами на случай потери Яремчука или Беседина (а то и обоих сразу). Учитывая, что сборная Украины образца 2019 года в подавляющем большинстве случаев играла с одним центральным нападающим, то, вероятнее всего, в заявку на финальную часть Евро-2020 попадет максимум 3 форварда. Рассмотрим игроков, которые могут рассчитывать на шанс быть вызванным в национальную команду как минимум на товарищеские матчи перед Евро.

Жуниор Мораес (Шахтер, 32 года)

Натурализованный бразилец дебютировал за национальную команду в матче первого тура отбора против Португалии, но не стал основным игроком, проиграв конкуренцию Роману Яремчуку. В отборе на Евро-2020 Мораес провел 4 матча, результативными действиями не отличался. Впрочем, опытный форвард, который является лучшим бомбардиром УПЛ 2019/20 (15 голов) и дважды забивал в Лиге чемпионов, практически гарантированно попадет в заявку сборной на финальный турнир. Конечно, если обойдут травмы. На сегодняшний день он является сильнейшим форвардом с украинским паспортом после Яремчука.

На момент старта чемпионата Европы Мораесу исполнится 33 года. В этом случае о перспективе Жуниора в национальной команде речь вряд ли идет, ведь это континентальное первенство, скорее всего, станет для него последним в составе сборной Украины. Далеко не факт, что Шевченко будет в будущем рассчитывать на натурализованного легионера, который вполне может покинуть Украину после завершения контракта с Шахтером. А вот прямо сейчас Мораес является серьезной опцией для сборной – хотя бы потому, что не в последнюю очередь из-за его натурализации Роман Яремчук достиг впечатляющего прогресса.

Назарий Русин (Динамо, 21 год)

Безусловно, нападающий Динамо – один из тех, кого считают будущим украинского футбола. Под руководством Александра Хацкевича Русин практически не получал игровой практики, а вот аренда в Зарю пошла форварду на пользу. 7 голов и 4 ассиста за несколько месяцев, проведенных в команде Скрипника, убедили новый тренерский штаб Динамо досрочно вернуть Назария в Киев.

По словам Алексея Михайличенко, тренеры надеются на прогресс Русина и его способность стать основным нападающим команды. Если 21-летний форвард сможет продемонстрировать свои лучшие качества в течение весенней части чемпионата Украины, то вполне может получить вызов от Андрея Шевченко если не на Евро, то хотя бы на товарищеские матчи. Как отметил сам Назарий, его целью является поездка на Евро, даже в статусе третьего форварда. Но, безусловно, для этого важно играть в основном составе Динамо.

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Правда, здесь есть важный нюанс. Русин играет несколько в иной манере, чем Яремчук или Беседин. Назарий любит открытую игру, когда у него есть пространство. Скорость, умение убежать в контратаку, протянуть мяч в штрафную и открыться между соперниками – вот это главные козыри Русина. А вот побороться за мяч и сбросить под удар партнеру или пробить, выиграв единоборство, как это могут делать Яремчук или Беседин – не совсем его стихия.

Артем Кравец (Кайсериспор, 30 лет)

Один из главных кандидатов на место в заявке на случай форс-мажора. Нападающий Кайсериспора является серьезной опцией для Шевченко при отсутствии основных исполнителей. Тем более, что Артем имеет опыт участия в отборе на чемпионат Европы. Правда, Кравец провел на поле лишь 24 минуты, выйдя на замену в триумфальном для нас матче Украина – Сербия на Арене Львов.

В конце лета 30-летний нападающий получил травму, которая вывела его из строя почти на 3 месяца, поэтому осенью в ряды национальной команды форвард по понятным причинам не вызывался. После возвращения Кравец забил за Кайсериспор уже 4 мяча, но его команда сейчас является главным аутсайдером турецкой Суперлиги. Однако там вина не столько Кравца – клуб испытывает серьезные финансовые трудности и имеет значительную задолженность перед игроками. Несмотря на все проблемы, опытный экс-нападающий Динамо однозначно входит в перечень кандидатов на место в заявке сборной.

Андрей Борячук (Ризеспор, 23 года)

2019 год стал неудачным для нападающего Шахтера. Вторую часть сезона 2018/19 Борячук провел в аренде в Мариуполе, а летом вернулся в ряды "горняков" и засел в глубокий резерв. Андрей считанные разы попадал даже в заявку первой команды, но все же отметился одним голом, забив в ворота многострадальных Карпат. Несколько дней назад Борячук в поисках лучшей судьбы перебрался в турецкий Ризеспор, цвета которого будет защищать ближайшие 18 месяцев.

Турецкий чемпионат все еще остается первенством приличного уровня, поэтому попасть оттуда в сборную – вполне реальная задача. Пример тех же Селезнева и Кравца – яркое тому подтверждение. Борячук уже имеет опыт игры за национальную команду, дебютировав в 2018 году в проигранном поединке со Словакией в рамках Лиги наций. После того нападающий получил несколько минут в спарринге с Турцией, но в 2019-м не вызывался в сборную. Впрочем, переход в Ризеспор может помочь Борячуку снова привлечь внимание Шевченко. Конечно, при условии результативной игры в Турции.

Александр Филиппов (Десна, 27 лет)

Довольно неожиданный вариант, но статистика Филиппова обязывает обратить на него внимание. После 18-ти туров УПЛ нападающий Десны делит 2-3 места в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины. В его активе 9 забитых мячей, а черниговская команда стала открытием первой части Премьер-лиги, длительное время занимая даже второе место турнирной таблицы. Серьезное зимнее усиление черниговцев заставляет рассматривать команду Рябоконя как серьезного претендента на медали Премьер-лиги.

Филиппов, который действует в типичной манере центрфорварда, стал главной ударной силой Десны в первой части сезона. На один гол ему нужно в среднем 133 минуты (у того же Беседина показатель не намного лучше – 108). До 9-ти мячей в чемпионате Александр добавил дубль в Кубке Украины в матче против Николаева, чем помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира. Филиппов умеет забивать и красиво – чего стоит его победный гол в ворота Динамо на НСК Олимпийский.

Даже с учетом его приличной статистики понятно, что шансы 27-летнего нападающего на вызов в сборную Украины – мизерные. Но чудеса иногда случаются, ведь того же Дмитрия Иванисеню из Зари мало кто ожидал увидеть в национальной команде. Тот же Юрий Коломоец когда-то привлек внимание Шевченко. Почему бы Филиппову не последовать его путем?

Евгений Селезнев/Роман Зозуля/Филипп Будковский

Будем откровенны, данным игрокам получить звонок от Шевченко поможет только чудо. Селезнев за последние полтора года сыграл в футболке сборной "аж" 6 минут – в сентябре 2018-го он выходил на замену в выездном матче Лиги наций против Чехии. После этого у 34-летнего нападающего начались проблемы в Акхисаре и Малаге, а в лагерь сборной он больше не вызывался. В последнее время Евгений начал регулярно забивать за Бурсаспор, но вряд ли Шевченко рискнет делать ставку на форварда-ветерана из второго турецкого дивизиона, который давно не приезжал в национальную команду.

Зозуля и Будковский в последний раз находились в лагере сборной еще в 2016 году. Безусловно, Андрей Николаевич еще в прошлом году заявлял, что следит за выступлениями Зозули, но если нападающего Альбасете игнорировали во время его голевой серии в Испании, то сейчас, когда 30-летний Роман не забивает с октября, рассчитывать на вызов – бесполезно. О Будковском ничего говорить – жалкие 2 гола за весь 2019 год красноречиво говорят сами за себя. Виктор Скрипник делал ставку на других исполнителей, а Филипп в поисках игровой практики решил перейти в Десну.

Шевченко вряд ли серьезно рассматривает кандидатуры данных футболистов – наставник "сине-желтых" скорее попробует на позиции центрфорварда кого-то из действующих игроков сборной – того же Андрея Ярмоленко. В таком случае закрыть правый фланг атаки мог бы тот же Виктор Цыганков или даже Марлос, а вингер Вест Хэма занял бы позицию в центре нападения. Правда, сам Ярмоленко для начала тоже должен преодолеть проблемы со здоровьем, из-за которых не играет уже месяц и пропустит еще несколько недель.

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