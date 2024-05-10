Интеру уже ничего не нужно, поэтому Симоне Индзаги может спокойно ротировать состав. У Фрозиноне ситуация совсем другая – борьба за выживание еще не завершена. Действующий чемпион уже сделал подарок одному из аутсайдеров, проиграв Сассуоло.

Интер согласовал схему продления контракта с Индзаги – зарплата тренера вырастет на 30%

Но сегодня история не повторилась. Первый тайм гости выиграли благодаря голу Фраттези, а после перерыва довели дело до издевательства. Отметим, что наконец-то забил Лаутаро, который не отмечался в Серии А с 28 февраля, "сухая" серия оборвалась на десятом матче.

Фрозиноне играл очень смело, не закрывался, за что и поплатился. Интер не заслуживал забить аж так много мячей, но эффективность "нерадзурри" была убийственной. Подопечные Эусебио Ди Франческо до сих пор опережают зону вылета на два очка, но конкуренты еще не сыграли свои матчи.