"Родная Украина и родные украинцы! Хочу, чтобы вы знали, что в эти ужасные дни вся Латвия, вся Прибалтика, вся Европа и весь мир восхищаются вами, восхищаются тем, как вы защищаете свою землю. Восхищаются вашим духом, единством, патриотизмом, вашим Президентом.

Кендзёра: Я полон восхищения тем, как украинцы борются за свободу и демократические ценности

Вы для нас большой пример. Вы для нас герои. Для нас вы уже выиграли эту войну. Мы молимся, чтобы это бессмысленное кровопролитие скорей закончилось. Мы с вами. Слава Украине! Слава героям!" – сказал Верпаковскис в видеообращении.

К слову, Марис находился на контракте в Динамо с 2003 по 2011 год и забил за киевлян 11 голов в 49 матчах.

Напомним, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

Россия напала на Украину: задержание Шуфрича, Малиновский "воспитывает" россиянина, речь Лапорты на украинском (LIVE)