"Возвращаясь в Киев после сбора в Турции, даже на мгновение мне не пришло в голову, что через несколько десятков часов в городе, где я живу почти 5 лет, который стал моим домом, где я был самым успешным и где я женился – может начаться война.

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Но после первых звуков взрывов я понял, что очутился в центре опасных событий. Сегодня, благодаря благосклонности многих людей, я уже со своей семьей в Польше. В последние дни я получил сотни сообщений со словами поддержки, на многие из которых я еще не успел ответить, но все они для меня многое значат.

Моя эвакуация из Киева во Львов была бы невозможна без помощи болельщиков Динамо. Переправу отлично организовала Польская футбольная ассоциация в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Украина для меня – как вторая родина. Я полон восхищения тем, как ее жители борются за свободу и демократические ценности. Горжусь отношением поляков, способных объединиться и эффективно помочь в жесте солидарности. Мои мысли и сердце с Украиной. Я молюсь в надежде на скорейший мир. Я надеюсь, что скоро все будет хорошо. Да будет мир! Вперед, Украина, я с тобой. Ты – моя вторая родина", – написал Кендзера на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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