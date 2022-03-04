"Рідна Україна та рідні українці! Хочу, щоб ви знали, що у ці жахливі дні вся Латвія, вся Прибалтика, вся Європа та весь світ захоплюються вами, захоплюються тим, як ви захищаєте свою землю. Захоплюються вашим духом, єдністю, патріотизмом, вашим Президентом.

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Ви для нас – великий приклад. Ви для нас герої. Для нас – ви вже виграли цю війну. Ми молимося, щоб це безглузде кровопролиття якнайшвидше закінчилося. Ми з вами. Слава Україні! Слава героям!" – сказав Верпаковскіс у відеозверненні.

До слова, Маріс перебував на контракті в Динамо з 2003 по 2011 рік і забив за киян 11 голів у 49 матчах.

Нагадаємо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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