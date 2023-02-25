Абсолютно худшая команда лиги неожиданно забила 2 мяча и уверенно выиграла первый тайм против претендента на зону ЛЧ. Впрочем, после перерыва Бетис ответил 3 своими голами и вырвал победу. Все ключевые решения бригады Вильянуевы были в пользу "огурцов" – 3 удаления, 3 пенальти, незафиксированный офсайд Иглесиаса.

После игры Эльче требовал уважения и отношения судей, как к остальным клубам. В 2023-м "бело-зеленые" празднуют столетие, но большой юбилей испорчен ужасными результатами.

Por favor



Queremos ser tratados con igualdad y con respeto



Ni mas ni menos que al resto



Somos un club histórico y Centenario



Es lo mínimo que merecemos — Elche Club de Fútbol (@elchecf) February 24, 2023

Не меньший скандал разразился в подтрибунном помещении. Руководство Эльче хотело на месте разобраться с Вильянуевой и его помощниками. Судей агрессивно преследовали владелец клуба Кристиан Брагарник, спортивный директор Серхио Мантекон и генеральный директор Педро Шинокка (зять Брагарника). Самосуду помешала только полиция, а Вильянуева в своем рапорте подробно описал угрозы боссов Эльче.

"После того, как мы вошли в тоннель после окончания игры, к моему помощнику рвался Серхио Мантекон. Он кричал: "Вы негодяи, сукины дети!". Мантекон пытался пробиться к нам, несколько раз провоцировал полицейских. То же делал Педро Шинокка и подносил к нашим лицам свой телефон: "Я записываю тебя, сукин сын". У дверей нашей раздевалки стоял господин Кристиан Брагарник и обратился к арбитражной бригаде с такими словами: "Вы отсюда не уйдете", – цитирует рапорт Вильянуевы AS.

Бетис победил Эльче, устроив скандальный камбэк в матче с тремя удалениями, четырьмя пенальти и пятью голами