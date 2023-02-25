Ельче був близьким до другої перемоги в чемпіонаті, але Бетіс проявив характер, перегравши аутсайдера у шаленому матчі 23-го туру Ла Ліги (2:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Ельче вдалося шокувати Бетіс ще у перші 10 хвилині. На 7-й господарі заробили пенальті, який реалізував Фідель, а на 9-й Боє подвоїв перевагу. Перший тайм завершився з рахунком 2:0, причому гості не переважали аутсайдера в гостроті.

Другий тайм був дуже важким для Ельче. Команда навіть не завдала жодного удару, але тримала ворота сухими до 57-ї хвилини – аж поки Магальян не отримав червону картку за зрив потенційно гольового моменту. Він притримав Фекіра на вході в штрафний, не давши йому вивалитись віч-на-віч.

Принаймні, так вирішив арбітр після перегляду відеоповтору, однак епізод не для всіх виглядає однозначним. На емоціях червону картку отримав ще й опорник господарів Шейх, який сидів на лавці. Відомий паблік Archivo VAR, який розглядає дії арбітрів у Ла Лізі, вважає вилучення Магальяна помилкою, хоча в коментах згодні не всі.

Бетіс після цього швидко відігрався. Іглесіас на 65-й хвилині реалізував пенальті, а на 68-й свіжий Міранда зрівняв рахунок – Хуан виконував крос з лівого флангу, але м'яч пройшов повз усіх гравців, залетівши у дальній кут. 2:2!

В цьому епізоді деякі фани обурились. Мовляв, гол треба було скасовувати через пасивний офсайд. В Іспанії – скандал.

На 88-й же хвилині андалусійці мали виривати перемогу, заробивши ще один 11-метровий, однак Борха Іглесіас не зміг переграти голкіпера! Здавалося, це кінець. Втім, у компенсований час Роко підіграв рукою в штрафному, отримавши вилучення й організувавши четвертий пенальті у матчі – цього разу стріляв Вілліан Жозе. 2:3! Бетіс таки витягнув цей матч.

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Мануеле Пеллегріні. "Вердібланкос" набрали 40 очок, впритул наблизившись до зони ЛЧ. Ельче ж у своїх соцмережах попросив ставитись до клубу із повагою.