Абсолютно найгірша команда ліги несподівано забила 2 м'ячі і впевнено виграла перший тайм проти претендента на зону ЛЧ. Втім, по перерві Бетіс відповів 3 своїми голами і вирвав перемогу. Всі ключові рішення бригади Вільянуеви були на користь "огірків" – 3 вилучення, 3 пенальті, незафіксований офсайд Іглесіаса.

Після гри Ельче вимагав поваги і ставлення суддів, як до решти клубів. У 2023-му "біло-зелені" святкують сторіччя, але великий ювілей зіпсований жахливим результатами.

Por favor



Queremos ser tratados con igualdad y con respeto



Ni mas ni menos que al resto



Somos un club histórico y Centenario



Es lo mínimo que merecemos — Elche Club de Fútbol (@elchecf) February 24, 2023

Не менший скандал розгорівся у підтрибунному приміщенні. Керівництво Ельче хотіло на місці розібратися з Вільянуевою та його помічниками. Суддів агресивно переслідували власник клубу Крістіан Брагарнік, спортивний директор Серхіо Мантекон і генеральний директор Педро Шинокка (зять Брагарніка). Самосуду завадила лише поліція, а Вільянуева у своєму рапорті детально описав погрози босів Ельче.

"Після того, як ми увійшли в тунель після закінчення гри, до мого помічника рвався Серхіо Мантекон. Він кричав: "Ви негідники, сучі діти!". Мантекон намагався пробитися до нас, кілька разів провокував працівників поліції. Те саме робив Педро Шинокка і підносив до наших облич свій телефон: "Я записую тебе, сучий сину". Біля дверей нашої роздягальні стояв пан Крістіан Брагарнік і звернувся до арбітражної бригади з такими словами: "Ви звідси не підете", – цитує рапорт Вільянуеви AS.

Бетіс переміг Ельче, влаштувавши скандальний камбек у матчі з трьома вилученнями, чотирма пенальті й п'ятьма голами