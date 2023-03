Эльче удалось шокировать Бетис еще в первые 10 минут. На 7-й хозяева заработали пенальти, который реализовал Фидель, а на 9-й Бойе удвоил преимущество. Первый тайм завершился со счетом 2:0, причем гости не превосходили аутсайдера в остроте.

Рамос надел худи с рисунком украинской девочки-беженки – мощный сигнал звезды ПСЖ всему миру

Второй тайм был очень тяжелым для Эльче. Команда даже не нанесла ни одного удара, но держала ворота сухими до 57-й минуты – пока Магальян не получил красную карточку за срыв потенциально голевого момента. Он придержал Фекира на входе в штрафную, не дав ему вывалиться один на один.

По крайней мере, так решил арбитр после просмотра видеоповтора, однако эпизод не для всех выглядит однозначным. На эмоциях красную карточку получил еще и опорник хозяев Шейх, который сидел на скамейке. Известный паблик Archivo VAR, который рассматривает действия арбитров в Ла Лиге, считает удаление Магальяна ошибкой, хотя в комментариях согласны не все.

El show esperpéntico del VAR en el Elche - Real Betis.



La acción de Magallán no puede ser tarjeta roja directa nunca.



Fekir no tiene la posición ganada con el jugador del Elche y, por ello, la mano no corta una ocasión manifiesta de gol. Es amarilla y nada más. pic.twitter.com/M9MP1hvdaB