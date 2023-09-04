"Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось": Клопп – о вероятном уходе Салаха в Саудовскую Аравию
Главный тренер Юрген Клопп в очередной раз высказался по поводу трансфера Мохаммеда Салаха в Аль-Иттихад.
"Салах провел матч на топ-уровне. Мохамеду предстояло много работать, и он делал это.
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У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу. Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Салах – наш футболист и хочет играть здесь", – цитирует BBC Юрген Клопп.
Несмотря на то, что в Англии трансферное окно закрыто, в Саудовской Аравии по-прежнему можно регистрировать новых игроков. Саудовцы не оставляют надежды подписать Мохамеда Салаха.
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