Главный тренер Юрген Клопп в очередной раз высказался по поводу трансфера Мохаммеда Салаха в Аль-Иттихад.

"Салах провел матч на топ-уровне. Мохамеду предстояло много работать, и он делал это.

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У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу. Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Салах – наш футболист и хочет играть здесь", – цитирует BBC Юрген Клопп.

Несмотря на то, что в Англии трансферное окно закрыто, в Саудовской Аравии по-прежнему можно регистрировать новых игроков. Саудовцы не оставляют надежды подписать Мохамеда Салаха.

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