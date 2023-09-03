В рамках программы дня в 4-м туре АПЛ 2023/24 провели два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 4-й тур

Ливерпуль – Астон Вилла – 3:0

Голы: Собослай, 3, Кэш, 22 (автогол), Салах, 55

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 3:2

Голы: Эдуар, 55, 84, Эзе, 78 – Хван Хи Чхан, 65, Кунья, 90+6

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Ливерпуль в родных стенах принимал Астон Виллу. В мае на Энфилде команды расписали результативную ничью, однако на этот раз мерсисайдцы переехали бирмингемцев. Счёт уже на 3-й минуте открыл Собослай, который принял подачу Александера-Арнольда с углового и выстрелил с линии штрафной – 1:0.

Таким образом, Доминик стал лишь четвёртым венгерским футболистом, которому удалось отличиться голом в АПЛ (после Золтана Геры, Томаса Прискина и Адама Бушаки). Трент, в свою очередь, стал третьим игроком в 2023 году, у которого получилось выполнить 10 ассистов в Премьер-лиге (ранее это сделали Троссар и Салах). Эту планку за календарный год он также преодолевал в 2019-м и 2021-м.

Астон Вилла быстро оправилась и провела несколько острых атак в ответ. В частности, хороший момент упустил Кэш – а уже на 22-й минуте Мэтти забил гол! Правда, в собственные ворота. Салах откликнулся под заброс от Трента и прострелил на Нуньеса, тот пробил в штангу, а мяч рикошетом от поляка залетел в сетку – 2:0!

В начале второго тайма Кеш мог исправиться, замкнув подачу в район дальней стойки ударом головой, однако Алиссон спас Ливерпуль. А на 55-й минуте Салах закрыл игру – подача Трента, скидка Нуньеса, гол Мо. 3:0! Египтянин стал первым за два года футболистом, которому удалось ассистировать или забить в 10 матчах АПЛ подряд.

Финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля со счетом 3:0. В параллельном матче хозяева забили столько же – Кристал Пэлас отгрузил "трешку" в ворота Вулверхэмптона, причем все голы прошли с 56-й по 84 минуты. Героями стали Одсон Эдуар (дубль) и Жан-Филипп Матета (2 ассиста). Еще один мяч в активе Эзе.

Вулверхэмптон смог огрызнуться точным ударом Хван Хи Чхана на 65-й минуте, а в компенсированное время Кунья сократил отставание до минимума. Таким образом, "волки" впервые за четыре тура забили больше одного гола. Для камбэка этого не хватило – Кристал Пэлас празднует победу.

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