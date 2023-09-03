Дебютный гол драгоценного новичка в видеообзоре матча Ливерпуль – Астон Вилла – 3:0
19:36 - Читати українською
Ливерпуль разбил Астон Виллу в четвертом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол24".
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Мерсисайдцы одержали третью подряд победу. Новой жертвой команды Клоппа стала Астон Вилла. Три мяча влетели в ворота Мартинеса. Свой первый гол в футболке "красных" забил Собослай. К слову, за полузащитника отдали 70 млн евро. Также очередное результативное действие записал в свой актив Салах. Десять матчей подряд за Ливерпуль Мохамед не уходит с поля без ассиста или гола.
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Пока команда Клоппа находится на третьем месте с 10 очками. Астон Вилла занимает 11 строчку, имея шесть очков.
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