Ливерпуль разбил Астон Виллу в четвертом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол24".

Мерсисайдцы одержали третью подряд победу. Новой жертвой команды Клоппа стала Астон Вилла. Три мяча влетели в ворота Мартинеса. Свой первый гол в футболке "красных" забил Собослай. К слову, за полузащитника отдали 70 млн евро. Также очередное результативное действие записал в свой актив Салах. Десять матчей подряд за Ливерпуль Мохамед не уходит с поля без ассиста или гола.

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Пока команда Клоппа находится на третьем месте с 10 очками. Астон Вилла занимает 11 строчку, имея шесть очков.