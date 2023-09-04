"Салах провів матч на топ-рівні. Мохамед мав дуже багато працювати, і він робив це.

Дебютний гол коштовного новачка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Астон Вілла – 3:0

У мене ніколи не було жодних сумнівів у його прихильності до цього клубу. Ви не можете собі уявити, скільки шуму зчинилося і наскільки спокійно ми до цього ставимося. Салах – наш футболіст і хоче грати тут", – цитує BBC Юргена Клоппа.

Попри те, що в Англії трансферне вікно закрите, в Саудівській Аравії досі можна реєструвати нових гравців. Саудівці не облишають надії підписати Мохамеда Салаха.

Ліверпуль розгромив Астон Віллу завдяки перфомансу Салаха, Нуньєса й Трента, Крістал Пелас здолав "вулвз"