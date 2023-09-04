"Ви не можете собі уявити, скільки шуму зчинилося": Клопп – про ймовірний відхід Салаха в Саудівську Аравію
Головний тренер Юрген Клопп в черговий раз висловився щодо трансферу Мохамеда Салаха в Аль-Іттіхад.
"Салах провів матч на топ-рівні. Мохамед мав дуже багато працювати, і він робив це.
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У мене ніколи не було жодних сумнівів у його прихильності до цього клубу. Ви не можете собі уявити, скільки шуму зчинилося і наскільки спокійно ми до цього ставимося. Салах – наш футболіст і хоче грати тут", – цитує BBC Юргена Клоппа.
Попри те, що в Англії трансферне вікно закрите, в Саудівській Аравії досі можна реєструвати нових гравців. Саудівці не облишають надії підписати Мохамеда Салаха.
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