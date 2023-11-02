Главный тренер Челси Маурисио Почеттино считает, что у его команды есть шансы выиграть Кубок английской лиги.

"Мы должны думать, что для нас это важный турнир. Мы не играем в еврокубках. Для нас это должно стать возможностью победить, так же как АПЛ и Кубок Англии, где мы стартуем в январе.

Мудрик против Ньюкасла – результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка английской лиги

Конечно, мы должны думать, что мы способны выиграть этот турнир", – цитирует наставника "синих" BBC.

Напомним, что Челси победил Блэкберн (2:0) в Кубке английской лиги. В следующем раунде подопечные Маурисио Почеттино сыграют против Ньюкасла. Четвертьфиналы пройдут 19 и 20 декабря.

Арсенал вылетел из Кубка лиги, потерпев сокрушительное поражение от Вест Хэма – Зинченко ошибся в одном из голов