Едва ли не чаще всех интимные похождения приписывали Криштиану Роналду, который уже несколько лет находится в отношениях с Джорджиной Родригес. В частности, недавно венесуэльская блоггерша заявила, что звездный португалец с помощью манипуляций склонил ее к сексу. Конечно, Роналду к таким обвинениям не привыкать, поэтому вполне вероятно, что это очередной фейк от женщины, которая хочет популярности и, возможно, немного денег.

А вот дела Дани Алвеса куда хуже. Бывшая звезда Барселоны находится в испанской тюрьме по обвинению в изнасиловании. Самому титулованному футболисту мира грозит 12 лет заключения – Алвеса не отпускают даже под залог.

"Футбол 24" подготовил своеобразный "желтый рейтинг" известных футболистов, не сумевших сдержать свое либидо. Туда попали, в частности, Деле Алли со своей домашней "клубничкой", Роналдо с несколькими подругами и Джон Терри, который спал с женой Уэйна Бриджа – своего тогдашнего одноклубника в Челси.

Но отдельно стоит выделить знаменитые истории с шантажом Карима Бензема и Райана Гиггза, который делил кровать с женой своего родного брата на протяжении почти 8 лет. Смотрите выпуск с пикантными историями мировых знаменитостей на YouTube-канале "Футбол 24".

"У нас был секс, за который он отказался платить". Криминальные случаи, когда футболистам "сносило башню" на интимном фронте