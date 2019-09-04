Вулверхэмптон представил неожиданный третий комплект формы – мексиканские нотки, навеянные Хименесом

Английский Вулверхэмптон определился с резервным вариантом экипировки на сезон 2019/20.
"Волки" презентовали свою третью форму. Промо появилось в официальном твиттере Вулверхэмптона.
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Форма выполнена в ярко-зеленых тонах с белыми и красными элементами. Шорты будут зелеными с красными боковыми линиями, гетры – тоже зеленые, с красными полосами вверху, что напоминает основную форму сборной Мексики. В ее составе выступает один из лидеров Вулвз Рауль Хименес.
К слову, дизайн резервного комплекта разработал немецкий производитель Adidas. Вулверхэмптон планирует играть в 3-м варианте формы в Лиге Европы.
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