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Тоттенхэм представил третий комплект формы – сочетание олдскула и гламура

18:49 50 Читати українською
Тоттенхэм представил третий комплект формы – сочетание олдскула и гламура
Тоттенхэм представил третий комплект формы – сочетание олдскула и гламура

Лондонский Тоттенхэм определился с резервным вариантом экипировки на сезон 2019/20.

"Шпоры" презентовали еще один комплект формы на новый сезон. Фотографии появились в официальном твиттере Тоттенхэма.

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Экипировка выполнена в голубых и темно-синих тонах. Отдельные элементы формы отсылают к предыдущим эпохам – в частности, характерные воротники из 80-х и 90-х, а дизайн должен напоминать о звездах лондонцев из недалекого прошлого – Гленне Ходдле, Тедди Шерингеме, Робби Кине, Джермейне Дефо и других.

Тоттенхэм уже анонсировал, что впервые сыграет в новой форме после старта в Лиге чемпионов.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Футбольная форма
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