Вулверхемптон презентував несподіваний третій комплект форми – мексиканські нотки, навіяні Хіменесом

Англійський Вулверхемптон визначився із резервним варіантом екіпірування на сезон 2019/20.
"Вовки" презентували свою третю форму. Промо з'явилося в офіційному твіттері Вулверхемптона.
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Форма виконана у яскраво-зелених барвах із білими та червоними елементами. Шорти будуть зеленими з червоними боковими лініями, гетри – теж зелені, з червоними смугами вгорі, що нагадує основну форму збірної Мексики. У її складі виступає один із лідерів Вулвз Рауль Хіменес.
До слова, дизайн резервного комплекту розробив німецький виробник Adidas. Вулверхемптон планує грати в 3-му варіанті форми в Лізі Європи.
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