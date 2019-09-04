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Вулверхемптон презентував несподіваний третій комплект форми – мексиканські нотки, навіяні Хіменесом

19:58 99 Читать на русском
Вулверхемптон презентував несподіваний третій комплект форми – мексиканські нотки, навіяні Хіменесом
Вулверхемптон презентував несподіваний третій комплект форми – мексиканські нотки, навіяні Хіменесом

Англійський Вулверхемптон визначився із резервним варіантом екіпірування на сезон 2019/20.

"Вовки" презентували свою третю форму. Промо з'явилося в офіційному твіттері Вулверхемптона.

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Форма виконана у яскраво-зелених барвах із білими та червоними елементами. Шорти будуть зеленими з червоними боковими лініями, гетри – теж зелені, з червоними смугами вгорі, що нагадує основну форму збірної Мексики. У її складі виступає один із лідерів Вулвз Рауль Хіменес.

До слова, дизайн резервного комплекту розробив німецький виробник Adidas. Вулверхемптон планує грати в 3-му варіанті форми в Лізі Європи.

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Теги
Англія Вулверхемптон Вулверхемптон Футбольна форма
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