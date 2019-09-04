Челси представил третий комплект формы – ретро-стиль от лондонцев

Лондонский Челси представил третий комплект на сезон 2019/20.

Третий комплект формы Челси создан в стиле 90-х годов. Комплект выполнен в черном цвете, а рукава и воротник имеют оранжевые полосы, передает твиттер ФК Челси.

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"Вы можете увидеть влияние 90-х на моду сейчас, и я думаю, этот комплект понравится практически всем.

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Молодым фанатам понравится то, что в нем присутствует атмосфера уличной одежды, а пожилые болельщики оценят сентиментальность, вспомнив легенд клуба, которые надевали знаменитую футболку, и освежат свои воспоминания о походах на матчи", – поделился полузащитник Челси Маунт в комментарии официальному сайту клуба.