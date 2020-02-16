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"Второй тайм меня разозлил": Флик уничтожил игроков Баварии за расслабленность в матче с Кельном

21:19 39 Читати українською
"Второй тайм меня разозлил": Флик уничтожил игроков Баварии за расслабленность в матче с Кельном
Ганс-Дитер Флик / Getty Images

Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик оценил выступление своих подопечных в матче против Кельна (4:1).

70’ Марк Ут
 
Роберт Левандовски 3’
Кингсли Коман 5’
Серж Гнабри 12’
Серж Гнабри 66’
3’ Роберт Левандовски
5’ Кингсли Коман
12’ Серж Гнабри
66’ Серж Гнабри
70’ Марк Ут

Наставник мюнхенцев нашел повод для критики игроков, несмотря на разгром соперника.

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"Наша игра в первом тайме была очень хорошей. Мы действительно довольны этой частью. А второй тайм меня разозлил, потому что мы не играли так серьезно, как раньше", – цитирует Флика официальный сайт Баварии.

Мюнхенцы вернули себе первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, восстановив преимущество в одно очко над РБ Лейпциг.

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Теги
Бавария Бавария Германия Кельн - Бавария Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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