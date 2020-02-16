"Второй тайм меня разозлил": Флик уничтожил игроков Баварии за расслабленность в матче с Кельном

Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик оценил выступление своих подопечных в матче против Кельна (4:1).

Наставник мюнхенцев нашел повод для критики игроков, несмотря на разгром соперника.

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"Наша игра в первом тайме была очень хорошей. Мы действительно довольны этой частью. А второй тайм меня разозлил, потому что мы не играли так серьезно, как раньше", – цитирует Флика официальный сайт Баварии.

Мюнхенцы вернули себе первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, восстановив преимущество в одно очко над РБ Лейпциг.

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