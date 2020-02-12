Бавария традиционно "грабит" команды Бундеслиги – на прицеле мюнхенцев талант РБ Лейпциг

Бавария сразится с Барселоной за защитника Дайота Упамекано.

Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано стал трансферной целью Баварии, сообщает Bild.

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Уже летом действующий чемпион Германии попытается подписать 21-летнего француза. Сумма трансфера может составить 53 млн евро. Кроме Баварии на защитника также претендуют Барселона и Арсенал.

В текущем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 17 матчей. РБ Лейпциг после 21-го тура расположился на второй строчке, отставая от Баварии на одно очко.

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