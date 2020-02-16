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"Другий тайм мене роздратував": Флік знищив гравців Баварії за розслабленість у матчі з Кельном

16 лютого 21:11 430 Читать на русском
"Другий тайм мене роздратував": Флік знищив гравців Баварії за розслабленість у матчі з Кельном
Ганс-Дітер Флік / Getty Images

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік оцінив виступ своїх підопічних у матчі проти Кельна (4:1).

70’ Марк Ут
 
Роберт Лєвандовскі 3’
Кінгслі Коман 5’
Серж Гнабрі 12’
Серж Гнабрі 66’
3’ Роберт Лєвандовскі
5’ Кінгслі Коман
12’ Серж Гнабрі
66’ Серж Гнабрі
70’ Марк Ут

Наставник мюнхенців знайшов привід для критики гравців попри розгром суперника.

Баварія традиційно "грабує" команди Бундесліги – на прицілі мюнхенців талант РБ Лейпциг

"Наша гра у першому таймі була дуже хорошою. Ми справді задоволені цією частиною. Натомість другий тайм мене роздратував, тому що ми не грали так серйозно, як раніше", – цитує Фліка офіційний сайт Баварії.

Мюнхенці повернули собі першу сходинку турнірної таблиці Бундесліги, відновивши перевагу в одне очко над РБ Лейпциг.

Баварія знищила Кельн і очолила турнірну таблицю, Шальке з Майнцом розписали нічию: 22-й тур Бундесліги, матчі неділі

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Кельн - Баварія Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
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