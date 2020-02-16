"Другий тайм мене роздратував": Флік знищив гравців Баварії за розслабленість у матчі з Кельном

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік оцінив виступ своїх підопічних у матчі проти Кельна (4:1).

Наставник мюнхенців знайшов привід для критики гравців попри розгром суперника.

Баварія традиційно "грабує" команди Бундесліги – на прицілі мюнхенців талант РБ Лейпциг

"Наша гра у першому таймі була дуже хорошою. Ми справді задоволені цією частиною. Натомість другий тайм мене роздратував, тому що ми не грали так серйозно, як раніше", – цитує Фліка офіційний сайт Баварії.

Мюнхенці повернули собі першу сходинку турнірної таблиці Бундесліги, відновивши перевагу в одне очко над РБ Лейпциг.

Баварія знищила Кельн і очолила турнірну таблицю, Шальке з Майнцом розписали нічию: 22-й тур Бундесліги, матчі неділі