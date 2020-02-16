"Другий тайм мене роздратував": Флік знищив гравців Баварії за розслабленість у матчі з Кельном

Іспанія — 16 лют 383
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Реал втратив перемогу над Сельтою – Азар зіграв вперше після травми і організував гол
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Хотіли, щоб Зінченко отримав російське громадянство, але прогавили момент, – тренер УфиЗбірна України — 16 лют 637
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Шахтар відхилив пропозицію з МЛС стосовно переходу Вакули, – ЗМІУкраїна — 16 лют 1095
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"Залиште Луніна та ще кількох – інші можуть піти н***р": оцінки фанатів та ЗМІ, які знайшли винного у невдачах Ов'єдоІспанія — 16 лют 8199
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