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Бавария уничтожила Кёльн и возглавила турнирную таблицу: 22-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

18:21 69 Читати українською
Бавария уничтожила Кёльн и возглавила турнирную таблицу: 22-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Кёльн – Бавария – 1:4

В рамках 22-го тура чемпионата Германии Кёльн потерпел сокрушительное поражение от Баварии. Отчёт об этом и других матчах дня читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 22-й тур

Кельн – Бавария – 1:4

Голы: Ут, 70 – Левандовски, 3, Коман, 5, Гнабри, 12, 66

Майнц – Шальке – начало в 19:00

Бавария в случае победы над Кёльном возглавила бы турнирную таблицу, поэтому затягивать с голами мюнхенцы не стали. На 3-й минуте Левандовски мощным выстрелом в ближнюю девятку вывел гостей вперёд в счёте, а на 5-й Коман удвоил преимущество вследствие комбинации и удара метров с десяти – в обоих случаях нападающим ассистировал Мюллер. На 12-й же Гнабри довёл дело до разгрома, сместившись на линию штрафной и пробив в дальний нижний угол.

Во втором тайме мюнхенцы немного сбавили обороты, однако четвёртый гол не заставил себя долго ждать. На 66-й минуте его красивым ударом метров с 22-х под правую штангу забил Гнабри, но уже через четыре минуты Кёльн разродился своим голом – это Ут замкнул прострел Кайнца с левого фланга. Перед финальным свистком "козлы" в результате выхода Модеста один-на-один с Нойером могли провести второй гол, однако Ману спас Баварию. В конце концов, матч завершился со счётом, установленным в середине второго тайма – 1:4.

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ

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Бавария Бавария Шальке Шальке Майнц Майнц Кельн Кельн Германия
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