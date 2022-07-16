Канадский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека Федерико Бернардески. Договор рассчитан до 2026 года.

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Прошлым летом Бернардески выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии. Впрочем, в Ювентусе очередной сезон сложился неудачно – всего 2+6 в 36 матчах. 5 лет назад туринцы отдали Фиорентине за хавбека 40 млн евро, но тот так и не оправдал надежд.

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