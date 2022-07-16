Канадський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Федеріко Бернардескі. Контракт розрахований до 2026 року.

Руні очолив один з найбільш титулованих клубів МЛС

Минулого літа Бернардескі виграв чемпіонат Європи у складі збірної Італії. Втім, у Ювентусі черговий сезон склався невдало – всього 2+6 у 36 матчах. 5 років тому туринці віддали Фіорентині за хавбека 40 млн євро, але той так і не виправдав сподівань.

Торонто підтверджує статус найбільш італійського клубу МЛС. Свого часу тут довго бігав Себастьян Джовінко, а тепер зібралося імените тріо – Крішіто, Бернардескі та ще один чемпіон Європи Лоренцо Інсіньє.

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