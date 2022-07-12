36-летний специалист возглавил ДС Юнайтед, за который выступал 2 года еще в статусе игрока, сообщает пресс- служба клуба. Детали контракта не разглашаются.

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Единственным тренерским опытом в карьере Руни был Дерби Каунти, в котором он работал сперва ассистентом, а последние полтора года – наставником. По итогам прошедшего сезона коллектив вылетел из Чемпионшипа.

Отметим, что ДС Юнайтед является одним из клубов-основателей МЛС, входит в число наиболее титулованных команд США с 13 внутренними и международными трофеями. После 17 туров команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

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