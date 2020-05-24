Вторая волна тестирования на коронавирус в АПЛ – найдены новые больные

Английская Премьер-лига обнародовала очередные результаты проверки игроков и персонала клубов на COVID-19.

Во время второй волны тестирования, которая состоялась 19-22 мая, проверили 996 футболистов и работников. Два теста из двух разных клубов дали положительный результат, информирует официальный сайт АПЛ. Больные уйдут на недельный карантин. Их персоны не раскрываются.

АПЛ запустила массовое тестирование на коронавирус. В ходе первой волны было выявлено 6 инфицированных в трех клубах дивизиона. Позже выяснилось, что заболел ассистент наставника Бернли, а также один игрок и два работника Уотфорда. Результаты тестов инфицированных ранее лиц в новую статистику не включали, поскольку они еще находятся в изоляции.

Отметим, что ранее клубы АПЛ единогласно приняли дату возвращения к тренировкам. Чемпионат Англии, остановленный после 29-го тура, планируют возобновить в июне.

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