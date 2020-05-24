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Друга хвиля тестування на коронавірус в АПЛ – знайдено нових хворих

12:21 66 Читать на русском
Друга хвиля тестування на коронавірус в АПЛ – знайдено нових хворих
Юрген Клопп

Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила чергові результати перевірки гравців і персоналу клубів на COVID-19.

Під час другої хвилі тестування, яка відбулася 19-22 травня, перевірили 996 футболістів і працівників. Два тести з двох різних клубів дали позитивний результат, інформує офіційний сайт АПЛ. Хворі підуть на тижневий карантин. Їхні персони не розкриваються.

АПЛ запустила масове тестування на коронавірус. У ході першої хвилі було виявлено 6 інфікованих у трьох клубах дивізіону. Пізніше з'ясувалося, що захворів асистент керманича Бернлі, а також один гравець і двоє працівників Уотфорда. Результати тестів інфікованих раніше осіб у нову статистику не включали, позаяк вони ще перебувають в ізоляції.

Відзначимо, що раніше клуби АПЛ одноголосно ухвалили дату повернення до тренувань. Чемпіонат Англії, зупинений після 29-го туру, планують відновити в червні.

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Теги
Англія коронавірус
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