Клубы АПЛ единогласно одобрили дату возвращения к тренировкам – есть определенные ограничения

Английская Премьер-лига готовится к возобновлению сезона. Первым шагом должно стать возобновление тренировок.

Во время онлайн-заседания участников АПЛ было принято решение разрешить командам возобновить тренировочный процесс в малых группах сообщает официальный сайт организации.

АПЛ получила официальное разрешение возобновить сезон

Отмечается, что за это решение проголосовали все клубы. Тренировки можно будет начать уже 19 мая. Пока игрокам все же придется соблюдать правила социальной дистанции, а контактные занятия не допускаются. Также лига в ближайшее время разработает детальный протокол для возобновления полноценного тренировочного процесса.

Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя клубы до сих пор не пришли к согласию относительно окончательного сценария доигрывания сезона.

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