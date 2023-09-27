"Красно-белые" в седьмом туре Ла Лиги на выезде проиграли Севилье со счетом 5:1. Поражение стало пятым в текущем сезоне для Альмерии.

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Как сообщает Relevo, руководство клуба решило уволить Висенте Морено с должности. Он не проводил тренировки и уже попрощался с несколькими сотрудниками. Это вторая отставка в чемпионате Испании в сезоне 2023/24. Ранее Вильяреал покинул Кике Сетьен.

Альмерия не выиграла ни одного матча в этом сезоне под руководством Морено. Сейчас команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея лишь два балла в своем активе.

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