"Червоно-білі" в сьомому турі Ла Ліги на виїзді програли Севільї з рахунком 5:1. Поразка стала п'ятою в поточному сезоні для Альмерії.

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Як повідомляє Relevo, керівництво клубу вирішило звільнити Вісенте Морено з посади. Він не проводив тренування та вже попрощався з кількома співробітниками. Це друга відставка в чемпіонаті Іспанії в сезоні 2023/24. Раніше Вільяреал покинув Кіке Сетьєн.

Альмерія не виграла жодного матчу в цьому сезоні під керівництвом Морено. Наразі команда посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи лише два бали у своєму активі.

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