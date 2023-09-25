"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об очередном раунде дерби, которое неоднократно случалось видеть в финалах Лиги чемпионов.

Атлетико набрал мощный ход в начале сезона, но быстро переполнил собственный лазарет. Диего Симеоне перед мадридским дерби против Реала не мог рассчитывать на Де Пауля, Лемара, Сеюнчу и юного Барриоса. К счастью, полностью восстановился центрбек Хименес, поэтому "кольчонерос" смогли собрать основную линию обороны.

Кроме того, в старт вернулся капитан Коке, что должно было добавить Атлетико контроля в центре поля. Санти Лино прогнозируемо заменил Лемара на позиции левого латераля, а проблемы в дистрибуции должны были решаться благодаря опусканию Гризманна в глубину.

Карло Анчелотти тоже не мог собрать основной состав. В поединке против Униона травму получил Карвахаль, вместо которого выпустили Васкеса. К отсутствию Куртуа, Милитао и Винисиуса уже успели привыкнуть, а вот одновременное появление Модрича и Крооса в центре удивило. Очевидно, план заключался в том, чтобы с их помощью преодолевать интенсивный прессинг Атлетико.

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Как бы там ни было, план Карло Анчелотти провалился. В стартовые 30 минут Реал даже не имел моментов или хотя бы намеков на них, а вот подопечные Диего Симеоне открыли счёт уже на 187-й секунде. Лино открылся на левом фланге, качнул Васкеса и исполнил подачу в центр штрафной – Мората же отклеился от Алабы и замкнул в дальний угол. 1:0!

Правда, у болельщиков Реала возникли претензии к арбитру. За 40 секунд до взятия ворот Хименес снёс Беллингема перед собственной штрафной – по крайней мере, в мяч центрбек точно не сыграл. После этого Атлетико не терял контроль над "круглым" до самого гола.

Это – самый быстрый гол Атлетико в мадридском дерби с Реалом в Ла Лиге, начиная с 2007 года. Мората стал первым в истории кантерано "сливочных", которому удалось отличиться в воротах родного клуба в Примере, играя за Атлетико. Интересно, что в текущем сезоне "королевский клуб" пропустил четыре гола головой – три из них провели воспитанники Мадрида.

На 10-й минуте хозяева могли забивать в результате атаки вторым темпом после углового. Коке сбрасывал мяч куда-то на линию вратарской, Хименес подставил голову, однако в ворота не попал. А вот Гризманну на 18-й минуте это удалось – Антуан замкнул подачу Сауля с левого фланга, воспользовавшись очередной позиционной ошибкой Алабы. 0:2!

Забить Реалу дважды до 18-й минуты в Ла Лиге "кольчонерос" не удавалось с 2015 года. Гризманн записал в свой актив 9-й гол в ворота "королевского клуба", хотя в предыдущих 9-ти матчах против "сливочных" француз молчал. "Бланкос" же пропустили два гола головой от Атлетико впервые с 1982 года (если брать во внимание матчи Примеры).

В середине первого тайма игра выровнялась. Подопечные Карло Анчелотти захватили контроль над мячом и даже пробовали создавать какие-то моменты. В частности, на 30-й минуте Камавинга стрелял с дистанции, а мяч рикошетом от Сауля ушел под перекладину – Облак парировал, а затем ещё и отбил замыкание углового от Вальверде.

Атлетико ответил контратакой на 32-й, когда Льоренте ворвался на правый край штрафной и покатил мяч под удар Саулю. Кепа спас "сливочных".

А уже на 35-й минуте вице-чемпионы сократили отставание в счете. Савич выбил подачу с углового на Крооса, а тот убрал на замахе защитника и вторым касанием бахнул в левый нижний. 1:1!

Интересно, что за последние 13 лет в Ла Лиге "бланкос" забили только 6 лонгшотов в ворота Атлетико. Четыре из них провел Криштиану, а еще один принадлежал Озилу. Впрочем, Реал должен был забивать еще, ведь "матрасники" вели в счете.

И Реал забил! Это произошло на 44-й минуте. Беллингем исполнил заброс в штрафную, Рюдигер в борьбе с Эрмосо замкнуть не смог, Алаба из пределов вратарской попал в стойку – а от нее мяч отскочил в направлении Камавинги. Впрочем, гол француза не засчитали из-за минимального офсайда у Рюдигера.

Арбитры решили, что борьба Антонио с Эрмосо непосредственно влияла на эпизод. Фаны Реала в соцсетях начали писать о "Лиге Негрейры".

Отдыхать команды отправились с преимуществом подопечных Диего Симеоне. Карло Анчелотти в раздевалке решил провести замену, бросив в бой Хоселу. Этот ход читался, ведь в первом тайме некому было цепляться за кроссы и забросы в штрафной. Реал перешел на 4-4-2 с ромбом, в то время как Эль Чоло заменил Коке на Витселя. Очевидно, капитан еще не готов к полным матчам.

Впрочем, всего через полминуты после возобновления игры Атлетико шокировал Реал третьим голом. Его провел вездесущий Мората. Лино открылся слева, принял мяч и перевел его на Гриманна, а тот отдал передачу Саулю – Васкес не смог ее перехватить, позволив выполнить подачу на Альваро. 3:1!

Таким образом, "королевский клуб" пропустил три гола головой впервые за пять лет (последний раз это случилось во встрече с Жироной), а Атлетико забил головой трижды впервые с 2015-го. Мората же вступил в элитный клуб – только пять футболистов смогли забить Реалу в Ла Лиге в стартовые 5 минут каждого из таймов.

"Матрасники" на 54-й минуте могли сделать счет неприличным, однако после подачи с углового Эрмосо попал в перекладину. "Сливочные" же все это время были дезориентированы. Карло Анчелотти пришлось провести тройную замену на 57-й, бросив в бой Начо, Менди и Чуамени.

Этот ход помог освежить игру Реала. Так, на 62-й Родриго принял пас от Вальверде и плотно стрелял в ближний угол, с рикошетом от Савича. Мяч пролетел рядом с карксом. На 64-й же Хоселу сбросил подачу с правого полуфланга под удар бразильцу, но тот снова попал в Савича.

На 70-й минуте мимо левого нижнего угла с дальней дистанции пробил Рюдигер – сфера пролетела рядом со штангой. В конце концов, на 78-й в штрафную врывался Браим Диас, который стрелял в ближний. Без проблем для Облака.

И на этом всё... Дальнейшие 20 минут прошли без существенного обострения у ворот Облака. Откровенно говоря, организованные после перерыва моменты Реала тоже трудно было назвать голевыми, да и в целом "королевский клуб" создал очень мало. Подопечные Карло Анчелотти наиграли всего на 1,1 xG.

"Матрацники" же в компенсированное время должны были добивать вечного врага – впрочем, свежий Депай, качнув Рюдигера, бахнул мимо правого нижнего. В итоге финальный свисток зафиксировал победу Атлетико со счётом 3:1. Реал потерпел первое поражение в сезоне.