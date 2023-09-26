Альмерия расположена на востоке Андалусии, а Севилья является столицей автономного сообщества. Именно поэтому матч на Рамон Сачес Писхуан между одноименными коллективами имел право называться андалусийским дерби – одним из многих. Действующий обладатель кубка Лиги Европы праздновал в нем разгромную победу.

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Подопечные Хосе Луиса Мендилибара забили дважды за минуту. На 7-й счет открыл Эн-Несири, который замкнул подачу с углового и попал в перекладину, а затем головой же сыграл на добивании. На 8-й преимущество нервионцев удвоил Люкебакио – Доди подхватил отскок, обыграл двоих на линии штрафной и выстрелил в ближнюю девятку.

Последний раз оформить 2:0 до 8-й минуты Севилье удавалось аж 11 лет назад, когда забивали Фасио и покойный Рейес. На 38-й же минуте Сусо эффектно бахнул с дистанции в дальний угол, чем довел дело до разгрома – 3:0! Через шесть минут после перерыва Ламела вколотил четвертый гол, замкнув прострел с левого фланга от Педросы.

В конце встречи гости отквитали один мяч с пенальти, но Кике Салас в компенсированное время забил пятый гол. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Севильи со счетом 5:1 – и это только второй выигранный нервионцами матч в сезоне. Альмерия до сих пор идет без побед.

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