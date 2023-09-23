Вторая лига, 9-й тур

Кремень-2 – Скала – 0:1

Гол: Аверьянов, 22

Тростянец – Карпаты-2 – 1:0

Гол: Полянский, 29

МФК Металлург-2 – Звягель – 0:5

Голы: Николаенко, 45+3 (аг.), Ващишин, 51 (п.), 54. Ндукве, 62, Лучка, 79

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Скала на выезде одолела вторую команду Кремня, нанеся хозяевам девятое поражение подряд. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине первого тайма. Аверьянов ворвался во вратарскую соперника, принял навес и с острого угла пробил под перекладину. Третья победа команды из Стрыя принесла им 13 очков и подняла на шестую строчку турнирной таблицы (у Скалы есть еще игра в запасе).

Поединок между Тростянцом и Карпатами-2 не смог стартовать вовремя из-за воздушной тревоги. Полянский во второй половине тайма откликнулся на навес с опасного стандарта и головой переправил мяч в сетку. "Львы" имели неплохие шансы сравнять, но пропустили контратаку на последних минутах и потеряли шанс хотя бы на ничью: Анатолий Клюс подхватил мяч в центре поля, включил режим Месси, обыграл двух защитников и с линии штрафной закрутил в правый угол.

В еще одном матче Звягель в гостях (матч проходил на нейтральном поле в Черкасской области) разобрался с МФК Металлург-2. Вторая команда запорожцев держалась весь тайм, однако пропустила досадный автогол в раздевалку. Кипер хозяев Гордей Николаенко пытался быть первым на мяче после навеса с углового и срезал сферу в свои ворота. Сразу после перерыва экс-команда Максимова утроила счет: сначала Ващишин с пенальти наказал соперника за безпечную игру в штрафной, а затем он же воспользовался детской ошибкой защитника, отобрал мяч, вышел один на один и выстрелил под перекладину. Вскоре свой уже 9-й мяч в 9-м матче забил Денис Ндукве. В конце матча Лучка эффектно прорвался по правому флангу и с острого угла поставил жирную точку в матче.

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