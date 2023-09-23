У суботу 9-й тур третього за силою дивізіону продовжили три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 9-й тур

Кремінь-2 – Скала – 0:1

Гол: Авер'янов, 22

Тростянець – Карпати-2 – 1:0

Гол: Полянський, 29

МФК Металург-2 – Звягель – 0:5

Голи: Ніколаєнко, 45+3 (аг.), Ващишин, 51 (п.), 54. Ндукве, 62, Лучка, 79

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Скала на виїзді здолала другу команду Кременя, завдавши господарям дев'ятої поразки поспіль. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині першого тайму. Авер'янов увірвався у воротарський суперника, прийняв навіс і з гострого кута пробив під поперечину. Третя перемога команди зі Стрия принесла їм 13 очок і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці (у Скали є ще гра у запасі).

Поєдинок між Тростянцем і Карпатами-2 не зміг стартувати вчасно через повітряну тривогу. Полянський у другій половині тайму відгукнувся на навіс з небезпечного стандарту і головою переправив м'яч у сітку. "Леви" мали непогані шанси зрівняти, натомість пропустили контратаку на останніх хвилинах і втратили шанс бодай на нічию: Анатолій Клюс підхопив м'яч у центрі поля, увімкнув режим Мессі, обіграв двох захисників і з лінії штрафного закрутив у правий кут.

У ще одному матчі Звягель у гостях (матч проходив на нейтральному полі на Черкащині) розібрався з МФК Металург-2. Друга команда запоріжців трималась увесь тайм, однак пропустила прикрий автогол у роздягальню. Кіпер господарів Гордій Ніколаєнко намагався бути першим на м'ячі після навісу з кутового і зрізав сферу у свої ворота.

Одразу по перерві екс-команда Максимова потроїла рахунок: спочатку Ващишин з пенальті покарав суперника за безпечну гру у штрафному, а згодом він же скористався дитячою помилкою захисника, відібрав м'яч, вийшов сам на сам і вистрілив під поперечину. За трохи свій вже 9-й м'яч у 9-му матчі забив Денис Ндукве. Наприкінці матчу Лучка ефектно прорвався правим флангом і з гострого кута поставив масну крапку у матчі.

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