В пятницу во Второй лиге состоялся один поединок. Читайте обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2023/24, 29-й тур

Реал Фарма – Нива В – 0:4

Голы: Рогульский, 28, Ничипоренко, 75, Загорулько, 85, Петленко, 89

Винницкая Нива на выезде разгромила Реал Фарму. Рогульский открыл счет в первом тайме, а уже после перерыва Ничипоренко, Загорулько и Петленко разбили соперника.

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Таким образом, Реал Фарма проиграл уже в шестом матче подряд и остался на 11 месте с 19 очками. Нива Винница с 33 пунктами поднялась на восьмую строчку.

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