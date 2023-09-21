Херсон продолжает страдать от обстрелов с левого берега Днепра, который остаётся во временной оккупации. Российские войска используют не только РСЗВ и миномёты, но и танки. В ночь со среды на четверг по жилым домам города случилось около 50 прилётов с тяжелой артиллерии...

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Стадион футбольного клуба Кристалл и близлежащие постройки на территории стадиона пострадали не только от обстрелов, но и из-за отсутствия надлежащего досмотра во время оккупации Херсона. В четверг, 21 сентября, херсонский клуб опубликовал в своих социальных сетях фотографию уничтоженного газона на стадионе Кристалл. "Наш дом до прихода русского мира и после", – было отмечено в публикации.

Робота з документами через гугл-перекладач і фірмове херсонське святкування – яким я запам'ятаю комунальний Кристал