Вторая лига, 13 тур

Группа А

Мункач – АФСК Киев – 2:0

Голы: Дубилей, 27, Гирный, 90+1

Диназ – Чайка – 3:0

Голы: Бафталовский, 67, Апанчук, 68, Старенький, 86

Чернигов – Эпицентр – 3:2

Голы: Романченко, 38 (пен.), Лазаренко, 66, 81 – Ивашко, 59, Якубов, 77

Буковина – Левый берег – 1:3

Голы: Салбак, 90 – Старгородский, 71, Петренко, 82, Гуськов, 89

Карпаты Галич – Нива В – 3:2

Голы: Мордас, 37, 59, Скотто, 90 – Маляренко, 38, Брижчук, 64

Группа Б

Никополь – Николаев – 1:1

Голы: Соловьев, 46 – Жавко, 57

Удаление: Фомин, 77 (Н)

Волчанск – Скорук – 1:2

Голы: Боржес, 73 – Мишуренко, 31, 87 (пен.)

Удаление: Борзенко, 63 (В)

Металлург – Кристалл – 1:0

Гол: Поддубный, 19

Тростянец – Яруд – 2:2

Голы: Пастухов, 20, Тишининов, 55 – Сандрак-Винницкий, 76, Михайленко, 90

Удаление: Мочевинский, 22 (Я)

Виктория – Сумы – 3:2

Голы: Шаврин, 1, 42, 54 – Пилипенко, 24, 69

Удаление: Аржанов, 89 (В)

Реал Фарма – Полтава – 1:2

Голы: Абузраа, 45+2 (пен.) – Стрельцов, 56, Томенко, 72

Нереализованный пенальти: Щербак, 40 (П)

Мункач продлил свою беспроигрышную серию до 6 матчей, уверенно одолев АФСК Киев. Диназ дома разбил Чайку и пытается гнаться за лидером – Левым берегом, который не имел проблем с Буковиной.

Фаны Карпат пожарили сосиски на трибуне – курьез дня

Чернигов одержал победу впервые с 4 тура, но для этого пришлось приложить кучу усилий в перестрелке Эпицентром. Галицкие Карпаты также прервали неприятную серию (5 матчей без побед) и вырвались хотя бы на 8-ю строчку группы А.

Не сбавляет обороты и лидер группы Б – Металлург скромно разобрался с Кристаллом. Николаев несколько отпустил запорожцев, потеряв очки в поединке с Никополем. Еще одну феерию подарили Виктория и Сумы. Вадим Шаврин и Артем Пилипенко устроили личные разборки результативности, в которых с хет-триком победил первый. Реал Фарма пока не собирается покидать дно таблицы. На этот раз одесситы отдали 3 очка Полтаве, хотя и открыли счет в матче.

Карпаты Львов одолели Эпицентр и продолжают преследовать Левый берег, ЛНЗ разбил Галич – результаты Второй лиги