Друга ліга 2021/22, 12-й тур

Любомир – Діназ – 2:3

Голи: Терещенко, 65, Козій, 90 – Банасевич, 50, Майборода, 55, Чепурненко, 68

Мункач – Дніпро Черкаси – 2:1

Голи: Гірний, 1, Луців, 85 – Савісько, 65

Нива В – Буковина – 0:0

Енергія – Нікополь – початок о 15:00

Епіцентр – Карпати Львів – початок о 15:00

Кристал – Балкани – початок о 15:00

Перемога – Реал-Фарма – початок о 15:00

Полтава – Тростянець – початок о 15:00

Скорук – Вікторія – початок о 15:00

Чайка – АФСК Київ – початок о 15:00

Яруд – МФК Металург – початок о 15:30

Лівий берег – Чернігів – початок о 16:00

ЛНЗ – Карпати Галич – початок о 16:00

Миколаїв – Вовчанськ – початок о 16:00

Діназ очікувано обіграв аутсайдера групи А Другої ліги Любомир зі Ставища. Команди відклали голи на другий тайм – Банасевич та Маборода вивели Діназ вперед, але Терещенко відіграв один м'яч. Чепурненко голом з пенальті збільшив відрив, тож гол Козія на останніх хвилинах не дозволив набрати перший пункт для Любомира у сезоні.

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Мункач вирвав перемогу над черкаським Дніпром. Вже на 1 хвилині Гірний вивів господарів вперед. Савісько по перерві вирівняв становище, але Луців вирвав перемогу для Мункача. А Нива Вінниця та Буковина так і не змогли виявити сильнішого – командам не вдалось забити бодай один м'яч.

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