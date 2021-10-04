Львівським фанатам вдалося пронести на сектор стадіону Україна мангал та приготувати на ньому сосиски під час матчу.

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Ймовірно, ця подія сталася 2-го жовтня під час домашнього поєдинку "левів" з Лівим Берегом.

Нагадаємо, у матчі 11-го туру Другої ліги Карпати здобули перемогу над киянами. Тому піднялись на друге місце турнірної таблиці, скоротивши відставання від Лівого берега на 3 очки.

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