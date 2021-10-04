Фани Карпат посмажили сосиски на трибуні – курйоз дня
Вболівальники Карпат підтримували свій клуб, смакуючи гарячими стравами з мангала.
Львівським фанатам вдалося пронести на сектор стадіону Україна мангал та приготувати на ньому сосиски під час матчу.
"Якось не зміг відкрити двері в Ухані – їх почали забивати дошками": голкіпер Карпат – про втечу з Китаю через пандемію
Ймовірно, ця подія сталася 2-го жовтня під час домашнього поєдинку "левів" з Лівим Берегом.
Нагадаємо, у матчі 11-го туру Другої ліги Карпати здобули перемогу над киянами. Тому піднялись на друге місце турнірної таблиці, скоротивши відставання від Лівого берега на 3 очки.
Карпати Львів завдали Лівому берегу першої поразки і застрибнули на друге місце – Кожанов геніально забив
Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d— Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021